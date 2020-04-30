İkisi banyodan biri tezgah içinden çıktı! Polis baskınında böyle yakalandılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Eş zamanlı olarak 2 iş yerine de baskın düzenleyen Ahlak Büro ekipleri, toplam 40 kişinin olduğu iş yerlerini bastı. Baskın sırasında iş yerlerinde kumar oynayan 40 kişi polis ekiplerini görünce ne olduğunu anlamayarak şaşkına döndü.

2 kişi duşa kabinden, 1 kişi mutfak tezgahından çıktı

2 dükkanda da kumar oynatıldığını belirleyerek eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, toplam 40 kişinin bulunduğu iş yerlerine girdi. İş yerlerine girerek kumar oynayanları duvara yüzlerini dönerek üstlerinde arama yapan ekipler, 2 iş yerini de aramaya başladı. Masa altlarını, boş odaları ve dolapları arayan ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Polis ekiplerinin baskın düzenlediğini anlayan 1'i kadın 2 kişi banyoya girerek duşa kabinin arkasına saklandı. Bir kişi ise mutfak dolabı tezgahının altına gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde 3 kişi bulundukları yerden çıkartıldı.

(İHA)

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