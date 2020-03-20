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  3. İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 2. Yargı Paketi içerisinde neler var?

İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 2. Yargı Paketi içerisinde neler var?

İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak" 2. Yargı Paketi içerisinde neler var"

Son Dakika Haberleri.. İkinci Yargı Paketi içerisinde nelerin olduğu merak ediliyor. İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak? AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." açıklamasında bulundu. Düzenleme, gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.

İkinci Yargı Paketi içerisinde af yasası ile ilgili bir düzenleme olup olmayacağı merak ediliyor. İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak? AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını aktardı.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." açıklamasında bulundu. 

İKİNCİ YARGI PAKETİ İÇERİSİNDE NELER VAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şu açıklamaları yaptı:

(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız.

Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."

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