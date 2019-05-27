İkinci Palu ailesi vakası: Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi

Hatice Kurnaz ve oğlu Özkan Kurnaz, köyde daha önce şeytanların insan suretiyle göründüğünü Ecrin'in de aynı şekilde kaçırıldığını anlatmaları hem stüdyoda hem de izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Aile içerisinde herkesin böyle halisinasyonlar gördüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı bu gelişmelerden sonra; "madem şeytan aldı getirdi biz de jandarma da bu kadar aramasaydık, boşuna mı uğraştık" diyerek tepkilerini dile getirdi.

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan 22 gündür haber yok; üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz "Ecrin'i görünmeyen varlıklar götürmüş olabilir!" diyerek akla mantığa aykırı ifadelerini sürdürdü. Özkan Kurnaz, abisi Deniz Kurnaz ile canlı yayında tartışarak, "senin kim olduğunu ortaya çıkarıyorum çok az kaldı." dedi.

Özkan Kurnaz; "ben bu işten kurtulmak için elimden geleni yaptım daha da yapacağım ben stüdyodan gidince Deniz Kurnaz daha rahat yalan söylemeye başladı."

Üvey amca Özkan Kurnaz'ın ahırda Ecrin'in fotoğrafını çektiği ortaya çıktı. 19 gündür kayıp olan Ecrin Kurnaz'ın ahırda çekilmiş fotoğrafı stüdyodakileri gerdi. Müge Anlı, ağzında sigara ile fotoğrafı olan Ecrin'in fotoğrafını Özkan'ın çektiğini öğrenince çok sinirlendi, Özkan ise şaka maksatlı fotoğrafı çektiğini ifade etti.

Özkan Kurnaz, abisi Deniz Kurnaz hakkında bir iddia ortaya attı. Müge Hanım size ses kaydı dinleteceğim, diyen Özkan; "Benim aldığım bilgilere göre bunların evlerine silahlı adamlar gelmiş, Deniz'in sadece bir kişiye değil 2-3 farklı kişiye 30 bin-40 bin TL borcu varmış." diyerek herkesi şok etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının muhabiri Gökhan Bey'in edindiği bilgiye göre Deniz Kurnaz daha önce silah kaçakçılığı operasyonundan gözaltına da alınmış.

(Sabah)