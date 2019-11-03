İkinci ortak devriye Kobani'ye 

Osman Nuri CERİT

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi için Rusya ile ortak çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara’ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım arasında gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Rus basınında yer alan haberlere göre, Türk askerleri haftada iki defa devriyeye çıkacak, bölgenin garantörü olan Rus askeri polisleri ise her gün devriyeye çıkacak. Rusya’nın devriye için Suriye’ye gönderdiği 300 asker, Kamışlı’nın doğu ve batısı ile Ayn El Arap yakınlarındaki 3 güzergahta devriye yapacak.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Bir sonraki ortak devriyenin ise Ayn Al Arap (Kobani) yakınlarında yapılacağı belirtildi. Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi, Rus ordu kanalı Zvezda tarafından sosyal medyada paylaşıldı.