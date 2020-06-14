İkinci dalga teori değil gerçek

Çin’in başkenti Pekin’de perşembe ve cuma günleri yeni vakaların bildirilmesi üzerine, 4 bin satıcının bulunduğu en büyük gıda pazarı Şinfadi kapatıldı. Pazarı ziyaret eden 517 kişiye test yapıldı, 46’sının sonucu pozitif çıktı. Pazardakilerle temaslı 10 bin kişiye test yapılacağı bildirildi. Pekin yönetimi vaka artışı üzerine şehirde ‘savaş hali acil durumu’ ilan etti, 11 mahalleye giriş-çıkışı yasakladı. Pazara yakın bölgelerdeki okullar da kapatıldı.

Pazarda yapılan incelemede, ithal somon balığı satan bir satıcının kesme tahtasında virüs bulunduğu, çok sayıda marketin raflarından somon ürünlerini kaldırdığı öğrenildi. Güney Kore’de ise son 24 saatte 48 kişi pozitif çıktı, toplam vaka 12 bin 51’e yükseldi. Dünyanın öbür ucundaki Brezilya’da da Devlet Başkanı Bolsonaro’nun virüsü hafife alan politikasının acı bilançosu ortaya çıktı. Önlemlerin zayıf tutulduğu ülkede ölü sayısı 42 bine dayandı. Brezilya, ABD’den sonra en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi.

KISITLAMA GETİRİLDİ



Türkiye’de de normalleşmeyle beraber rehavete kapılanların tedbirleri azaltmasıyla yeni vaka sayıları tırmanışa geçti. Diyarbakır ve Batman’da yeni vakalarda yaşanan artış bu kez Şanlıurfa’da görüldü. Vali Abdullah Erin, kontrollü sosyal hayatın başlamasından sonra vaka sayısının arttığını belirterek, “Haziran başından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız. Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı da, Tekirdağ ve Van’da bulaşma riskinin artmasını engellemek için 14-17 Haziran’da her türlü toplantıyı yasakladı, kentlere giriş-çıkışı kısıtladı.

ZOR GÜNLERE DÖNMEYELİM



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, DSÖ açıklamalarına göre dünyada en yüksek vakaların olduğu günlere gelindiğini vurguladı: “Havaların değişimiyle vakalar güney yarım küreye geçti. Kuzey yarım kürede de piki tamamlamamış ülkeler var. Dünyada böyle giderken bizde sıfırlamak kolay değil. Bizdeki düşüşte, biraz yüksek tarafta ve ‘çok dikkatli olun’ mesajı veren bir gösterge var. Vaka sayısı bizden daha yüksek ülkeler bile normal hayata geçiyor. Elde ettiğimiz kazanımları korumak bizim elimizde. Rakamlar artarsa zor günlere dönmek zorunda kalırız.”

‘VAKA SAYISI ARTIYOR TEDBİRLERE UYALIM’



Türkiye’de son 24 saatte 45 bin 92 test yapıldı, 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 14 hasta vefat ederken 985 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995, vaka sayısı 176 bin 677, vefat sayısı 4 bin 792 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 684, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 284, iyileşen hasta sayısı ise 150 bin 87 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi” ifadesini kullandı.

İstanbul plajları önlemlerle açılıyor.

İSTİKLAL CADDESİ ESKİSİ GİBİ



İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta yoğunluk dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, caddede bazılarının maske takmadıkları görüldü.

İstanbullular dün sabah Belgrad Ormanı’nın yolunu tuttu. Girişteki araç yoğunluğu dikkat çekti. Piknikçiler çay demleyip kahvaltı yaptı, çocuklar ise top oynadı.

18 DAKİKADA TEST

Kovid-19 haritası için yapılacak antikor testleri dün İstanbul ve Bursa’da başladı. Filyasyon ekipleri her haneden 1 kişiye 18 dakikada sonuç veren antikor testi uyguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın “Kovid-19 Seroprevalans Araştırması” için, 153 bin 577 hane, filyasyon ekipleri tarafından ziyaret ediliyor. İstanbul’da bin ekip, 8 bin 18 haneden örnek topluyor. 12 günde bitirilecek numuneler Kovid Tanı Merkezi’ne gönderilecek. 18 dakikada sonuç veren numuneler 20 Haziran’da bitecek.

GÜVENCE OLACAK



Sancaktepe’de Hamza Tan’a antikor ve PCR testi uygulandı. Tan, “Salgın öncesi ağır grip geçirmiştim, şüphem vardı. Bu test güvence olacak” dedi.

RASTGELE SEÇİLİYOR RIZAYLA ALINIYOR



Bursa’da filyasyon ekipleri, 17 ilçede tarama başlattı. Ekipler kişilerin rızasıyla Kovid-19 testi yaptı.

Veri toplama tarihi 3-30 Haziran 2020 olarak belirlendi. Yarın itibarıyla 81 ilin tamamında her yaştan kişiden örnek toplanacak.

NİKAH TÖRENLERİ SIKI TEDBİRLERLE YAPILACAK



İçişleri Bakanlığı, nikahlarda alınacak tedbirlere ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. Alınan tedbirler şöyle:

• Nikahlar, açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

• Mekanlara maskeyle girilecek, nikah sırasında memur dahil herkes maske takacak.

• Tokalaşma yapılmayacak. Hediyeler kutuya bırakılacak.

• Dans, oyun için müzik yayını yapılmayacak, sadece dinlenecek.

• Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak.

• Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar pencerelerle havalandırılacak.

• Nikahlar arasında havalandırma için salonlar 15 dakika boyunca boş bırakılacak.

• Yemek, kokteyl gibi organizasyonlarda masalar arası en az 1. 5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak.