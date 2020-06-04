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04 Haziran 2020 Perşembe 10:01 | Son Güncelleme:

İki ülkeye gümrük kapıları açıldı

İki ülkeye gümrük kapıları açıldı

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurdu.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 ile mücadelede tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştır." dedi.

Pekcan şu bilgileri verdi:

"Böylece, diğer gümrük kapılarımızda uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verilecektir.

Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ile birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan “temassız ticaret” uygulamasına da son verilecektir.

Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim."

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