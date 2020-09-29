İki Suudi diplomata cinayetten dava

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim 2018 günü evlilik işlemleri için girdikten sonra öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ikinci iddianame hazırlandı. Savcılık 6 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Hepsi Suudi vatandaşı olan şüphelilerin firari oldukları öğrenildi. Başkosolosluk görevlileri olan şüphelilerden Sultan Yahya A.’nın muavin konsolos, Yasir Halit M.’nin ise ataşe olduğu öğrenildi. Bu iki şüpheli için ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

DELİLLERİ YOK ETTİLER



İddianamede diğer 4 şüpheli Ahmet Abdulaziz M., Halit Yahya M., Mohammed İbrahim A., Obaid Ghazi A. hakkında ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. 4 şüphelinin olaydan sonra gelerek delilleri kararttıkları ardından Türkiye’den ayrıldıkları öğrenildi.