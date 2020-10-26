İki minik, koronayla kahramanca savaştı

Gaziantep’te Kovid-19’u yenen 10 yaşındaki Yusuf Alperen Altunbaş ve 24 yaşındaki ağabeyi Mehmet Emre Altunbaş, salgına karşı çocuk ve gençlerin de çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Yusuf Alperen “Bu hastalığın yaşı, başı yok, kolay atlatılmıyor. Anne ve babalar çocuklarınızı maske takmaya zorlayın ve sizler de takın” dedi.

5 DAKİKA KALBİ DURDU



İstanbul’da yaşayan 10 yaşındaki Melek Aleyna Tatmaz ise Kovid-19’a yakalanmasının ardından çoklu organ yetmezliği ile mücadele etti. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlığına kavuşan Melek, “Sosyal mesafeyi koruyalım, maske takalım, ellerimizi bolca sabunla yıkayalım” uyarısında bulundu. Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit ise şunları kaydetti: “Süreci, yoğun bakımda solunum cihazına bağlı yönettik ama bir noktadan sonra yetersiz kaldık. Kalp atışları zayıftı ve bir sabah 5 dakika kalbinde geçici bir durma oldu. Canlandırma işlemi uygulandı. Sonrasında yapay dolaşım cihazına (ECMO) alındı. Yetişkinde bu konuda tecrübe var ama çocukta çok tecrübe yok. Allah’a çok şükür, Melek’imiz tekrar ailesiyle buluştu.”