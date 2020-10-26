  • $8,0899
  • 9,5537
  • 494.399
  • 1144.45
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
26 Ekim 2020 Pazartesi 22:33 | Son Güncelleme:

İki minik, koronayla kahramanca savaştı

İki minik, koronayla kahramanca savaştı

Tedbirsizce dolaşan, hiçbir önleme kulak asmayan vatandaşlara ikisi de 10 yaşında olan ve koronayı yenerek sağlıklarına kavuşan miniklerden uyarı geldi: “Bu hastalığın yaşı yok.”

Gaziantep’te Kovid-19’u yenen 10 yaşındaki Yusuf Alperen Altunbaş ve 24 yaşındaki ağabeyi Mehmet Emre Altunbaş, salgına karşı çocuk ve gençlerin de çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Yusuf Alperen “Bu hastalığın yaşı, başı yok, kolay atlatılmıyor. Anne ve babalar çocuklarınızı maske takmaya zorlayın ve sizler de takın” dedi.

5 DAKİKA KALBİ DURDU

İstanbul’da yaşayan 10 yaşındaki Melek Aleyna Tatmaz ise Kovid-19’a yakalanmasının ardından çoklu organ yetmezliği ile mücadele etti. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlığına kavuşan Melek, “Sosyal mesafeyi koruyalım, maske takalım, ellerimizi bolca sabunla yıkayalım” uyarısında bulundu. Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit ise şunları kaydetti: “Süreci, yoğun bakımda solunum cihazına bağlı yönettik ama bir noktadan sonra yetersiz kaldık. Kalp atışları zayıftı ve bir sabah 5 dakika kalbinde geçici bir durma oldu. Canlandırma işlemi uygulandı. Sonrasında yapay dolaşım cihazına (ECMO) alındı. Yetişkinde bu konuda tecrübe var ama çocukta çok tecrübe yok. Allah’a çok şükür, Melek’imiz tekrar ailesiyle buluştu.”

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

Cephe hattında son durum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kış ayında virüse karşı 5 önlem

Burçlar haftaya nasıl başlayacak? 26 Ekim 2020 burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.