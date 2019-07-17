İki masum tomurcuğu kalbimize gömdük

Gürkan ATA

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde Bilgeç Köyü’nde yaşayan Ekber Güloğlu yazın başlamasıyla Çakılyayla mezrasına eşi ve iki çocuğunu alıp çadır kurdu. Tek derdi 4 keçisi ve 1 ineğiyle ailesini geçindirmek olan Güloğlu’nun dünyası karardı.

FERYATLARI YÜREK YAKTI

Terör örgütü PKK’nın döşediği tuzaklı patlayıcıya basarak can veren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda (Kürtçede yeni açan tomurcuk anlamına geliyor) Güloğlu, dün ailesi ve Türkiye’nin gözyaşları arasında toprağa verildi. Patlamada küçük Ayaz can verirken, minik Nupelda askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı.

DEVLET VE HALK YALNIZ BIRAKMADI

Minik terör şehitlerinin hastaneden alınması sırasında iki evladını birden kaybeden baba Ekber ve anne Cevriye Güloğlu, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Yakınları ve sevenleri tarafından güçlükle ayakta tutulan çifti, hastaneye gelen Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol teselli etmeye çalıştı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan da hastane önüne gelerek aileye taziyelerini sundu.

DEDE: BİN KERE LANET OLSUN

Buradan Tunceli’ye getirilen Ayaz ve Nupelda kardeşlerin naaşı, Ovacık’taki Munzur Baba Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmaklı Köyü mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda dualarla toprağa verildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, cenaze boyunca acılı baba Ekber Güloğlu’nu yalnız bırakmadı. Cenazede konuşan Alevi Dedesi Zeynel Batar, “Olaya sebebiyet verenlere bin kere lanet olsun. Bu masumlara kıyanlara lanet olsun” diye ağıt yaktı.

AĞABEYDEN SON ÖPÜCÜK

Ayaz ve Nupelda Güloğlu’dan geriye, pazar günü birbirlerine sarılırken çekildikleri görüntüler kaldı. Kentte, 15 Haziran’da yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu hayatını kaybeden Engin Eroğlu’nun anısına dağıtılan oyuncaklardan alan minik Nupelda ve Ayaz’ın mutluluğu görüntülere yansırken, Ayaz’ın Nupelda’yı öptüğü an hafızalara kazındı.

PKK’SIZ TAZİYE MESAJLARI

Cenazeye HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü ve TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı. Ancak HDP’li vekilin acılı ailenin uzağında durması dikkat çekerken, Maçoğlu’nun sosyal medyadan yayınladığı taziye mesajında ‘PKK terörü’nden söz etmemesi tepkilere neden oldu.

HDP Genel Başkanı Pervin Buldan dün Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada PKK terörüyle can veren iki kardeşe değinmedi.

Tunceli Barosu ise yaptığı açıklamada ‘PKK’ adına yer vermezken, “Valiliğin resmi açıklamasında ölümlere el yapımı patlayıcının sebebiyet verdiği belirtilmiştir. Ölümlere sebebiyet veren patlayıcının türü adli soruşturma neticesinde açıklığa kavuşturulacaktır; Baro olarak bunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz” demekle yetindi.

HDP yanlısı yayınlarıyla bilinen yayın organları da iki kardeşi öldüren patlayıcı için “PKK’nın döşediği iddia edilen patlayıcı” ifadelerini kullandı.

Son çırpınışla evlatlarımıza kıydılar

Tunceli Valisi Tuncay Soner AKŞAM'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “3 yıl önce bölgemizde 600’e yakın PKK’lı terörist vardı. Bu sayı 40’a kadar düştü. Cumhurbaşkanımızdan korucusuna kadar herkes tek yürek olduk bu hainleri tamamen temizliyoruz. Son çırpınışları olan teröristler direk temas yerine bu tür hain tuzaklamalarla ses çıkarmaya çalışıyor. Çakılyayla’da 13 yıldır hiçbir çatışma dahi olmadı. Her yıl aileler yaz aylarında bu yaylaya çıkıyor. Çoluk çocuk patlamanın olduğu yerde gezip hayvan otlatıyor. Mayın eski olsaydı şimdiye çoktan patlardı. Bu mayının kesinlikle sonradan döşendiğini tespit ettik. Patlamanın olduğu yerin 3 kilometre ötesinde Kuşluca Jandarma Karakolu var. Hedef askerlerimizdi. Tunceli’nin teröre karşı alınan büyük başarı sonrasında turizmin gelişmesi, istihdamın artması ve halkın köylerine dönmesi terör örgütünü çıldırttı. Bu durumdan rahatsız olan alçaklar iki pırıl pırıl evladımızın kanına girdi.”