İki liderden flaş sözler: Başkan Erdoğan'dan 'meşru müdafaa' vurgusu! Putin'den Su-35 ve Su-35 mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: REJİMİN SALDIRILARI BİZİ MEŞRU müdafaaYA SEVK EDİYOR

Başkan Erdoğan, "İdlib'de rejim saldırılarında mayıstan beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, bin 200'ün üzerinde sivil yaralandı." dedi.

Erdoğan, "(İdlib'de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz." ifadelerini dile getirdi.

Erdoğan, "(Rejimin saldırıları) Özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaaya sevk etmektedir ve gereken adımları gereken durumda atmak durumundayız." dedi.

Başkan Erdoğan, "Gayemiz akan kanın durması, komşumuz Suriye'nin 8 yıldır özlemini çektiği huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır." şeklinde konuştu.

'TACİZLER DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BİZİM ELİ KOLU BAĞLI DURMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Erdoğan, "Münbiç'teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru bölgeyi terk etmesini, güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Şu anda sınırlardaki hazırlıklarımızın hepsi bunun içindir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz. Bu yolcu ve savaş uçaklarında olabilir. Bütün mesele dayanışma ruhudur." diye açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan, "Radar karıştırıcılarda olsun, roketlerde olsun, savunma sistemlerinin değişik alanlarında olsun yapabileceğimizi, notlarımızı aldık, süratle geliştireceğiz." dedi.

'GÜVENLİK BÖLGESİ OLUŞTURULMASI, SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN OLUMLU'

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde gelişmektedir." dedi.

Putin, "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmektedir." diye konuştu.

Putin, "Türkiye Başkan ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "İdlib’deki durum hakkında derin endişe duyuyoruz. Türkiye ile teröristlerin yok edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini belirledik." şeklinde konuştu.

Putin, "Türkiye’nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır." dedi.

Putin, "Türkiye’nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye’nin meşru hakkıdır." diye konuştu.

Devlet Başkanı Putin, “Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok.” dedi.

S-400 SEVKİYATI VARKEN YENİ KONTRATLAR GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Putin: Sadece sivil havacılık da iftihar ettiğimiz sektör. Hafif helikopterleri olumlu buldular. Tıbbi amaçlarla kullanılabilir. Sadece askeri alandaki işbirliğinden bahsetmedik. Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de işbirliği yapılabilir. İmkanlarımız çok. Ortak üretim için de potansiyelimiz var.

Başkan Erdoğan: Özellikle MAKS-2019 Fuarı bizler için de önem arz etti. Ortak üretim S-400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı. Hiçbirine kulak asmadık. Bugün S-400'ün ikinci etabı başladı devam ediyor. Elemanlarımızın yetiştirilmesi devam ediyor. Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz. Bu yolcu ve savaş uçaklarında olabilir. Bütün mesele dayanışma ruhudur. Dayanışma ruhunu bundan sonraki süreçte radar karıştırıcılarda olsun, roketlerde olsun, savunma sistemlerinin değişik alanlarında olsun yapabileceğimizi, notlarımızı aldık, süratle geliştireceğiz. Ekonomik alandaki dayanışmamız da çok önemli. Hedef 100 milyar dolar seviyesine ulaşmak.

(AA)