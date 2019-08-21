İki köyü kurtardı, 'ormanı yaktın' diye saldırdılar! İşte o görüntünün aslı

Çelik, AA muhabirine, İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan yangının 53 saat sonra kontrol altına alındığını söyledi. Yangına 20 helikopter ve yaklaşık 250 iş makinesiyle müdahale edildiğini aktaran Çelik, İzmir'de bütün kurumların seferber olduğunu bildirdi.

Çelik, komisyonun kararıyla bir görevlinin yangına "karşı ateş" metoduyla müdahale ettiğini vurgulayarak, "Orada arkadaşımız karşı ateş metodunu kullanarak kendine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı.

Karşı ateş metodunu uygulayan arkadaşımız bu işin uzmanı. Aynı arkadaşımızla Göcek beldesinde de karşı ateş uyguladık. Bu sayede iki köy yanmaktan kurtuldu.Bu sayede yanıcı kütle önden yandığı için yangının enerjisi düştü. Bunu yaparken bütün tedbirler alındı. Karşı ateş metodunu ABD ve Fransa dahil birçok ülke uygular." diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğünün büyük yangınların üstesinden gelecek personele ve güce sahip olduğuna işaret eden Çelik, Karabağlar'daki yangının kontrol altına alınmasında yöre halkının desteğinin de önemli katkı sağladığını dile getirdi.

"UÇAK YERİNE HELİKOPTERLER KULLANMAK DAHA İYİ"

Çelik, yangınlara helikopterle daha hızlı müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bir helikopter 5-7 dakikada havaya kalkıyor. Uçaklar bu kadar ani kalkamıyor. Uçak yerine helikopter kullanmak daha iyi. Yangına hassas bölgelerde 3 bin 500'e yakın yangın havuzu ve su toplama çukurları yaptık. Bunların koordinatları elimizde var. Bir yangın olduğunda helikopterlere bu koordinatları veriyoruz. Uçaklarla her yerden su alma şansınız yok. Bir uçağın su alabilmesi için asgari 2 bin 200 metre yatay yüzeyde su yüzeyinin olması lazım. Mesela denizlerde dalgalı zamanlarda da uçakların su alması zor oluyor."

AA