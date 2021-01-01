  • $7,4343
  • 9,0793
  • 452.981
  • 1476.72
  • Haberler
  • Güncel
  • İnşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar çelik kullanıldı: Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın açılıyor
01 Ocak 2021 Cuma 10:17 | Son Güncelleme:

İnşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar çelik kullanıldı: Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın açılıyor

İnşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar çelik kullanıldı: Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın açılıyor
AA

Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü'nün, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer aldığını açıkladı.

Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılarak tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edildi.

Projeyle doğu-batı, güney-kuzey aksında önemli bir noktada bulunan Elazığ ve Malatya'nın günden güne gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standartlarını artırarak, konforlu seyahat imkanını tesis etmek amaçlandı.

5 bin 155 metre uzunluğundaki projenin 2x2400 metresini çift tüp tünel, 660 metresini gergin eğik kablolu tipte Kömürhan Köprüsü, 2 bin 95 metresini ise bağlantı yolu oluşturuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 farklı seviyeli köprülü kavşak, 1 karakol binası ve NATO petrol boru hattı deplasesi bulunuyor.

Haberin Özeti

Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan Kömürhan Köprüsü yarın açılıyor.

DETAY
• Taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek.
• 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer alıyor.
• İnşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.
<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üze

Başkan Erdoğan Ermenistan'ı uyardı: Bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Simpsonların bir kehaneti daha doğru çıktı! Dünya şoka girdi

Hindistan'da Diriliş Ertuğrul hayranı açtığı restorana ''Ertuğrul'' adını verdi

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.