İki hasta bebek için seferberlik

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın girişimiyle İstanbul’dan kalkan ambulans uçak, akşam saatlerinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na indirildi. Ambulans uçak, henüz isim verilmeyen 2 günlük bebek Aydın’ı Ankara’ya, 4 günlük bebek Mirza Altan’ı ise İstanbul’a götürmek üzere, tekrar havalandı.

15 YIL ÖNCE HAYAL EDEMEZDİK



Başkan Sayan, Türkiye’nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayarak, “Allah’a binlerce şükür ediyoruz. Bundan 15 yıl önce bunları hayal bile edemezdik. Hastanelerde rehin kalmıştık. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sayan, “Bebeklerden bir tanesinin ismi verilmemiş. Onun ismini ailenin de iznini alarak Sağlık Bakanımızın adını vereceğiz. Sağlık Bakanımız çok çalışmıştı. Ağrı’da bir hatırası olsun istedik. İnşallah hastanelere karşı çıkanlar, devletin bir şey yapmadığını dillendirmeye çalışanlar, bu olaydan ders çıkarırlar” dedi.