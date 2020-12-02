İki general birlikte çalışacak... Türk-Rus Ortak Merkezi inşa ediliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek ziyaretinde, savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Akar, Karabağ’da Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına yönelik imzalanan mutabakata ilişkin, “Şimdi oranın inşaatı yapılıyor. Türk ve Rus generali beraber çalışacaklar. Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini sağlayacak, ateşkesin kalıcı hale gelmesine gayret gösterecekler” dedi.

FİTNEDEN MEDET UMMASINLAR



CHP’nin Tank Palet Fabrikası üzerinden TSK’ya yönelik hakaretlerine değinen Akar, “Tank ve palet değil, tank paleti fabrikası. Orada tank yapılmıyor, tank paleti yapılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bizzat yaptığı teşebbüslerle tank yapar hale gelmeye çalışıyoruz. Arifiye’deki fabrikanın mülkiyeti bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim. Buraya fitne, fesat ayrıştırıcı dil kullanmak çok yanlış” dedi.

‘DAHA AZİMLİ OLARAK DEVAM EDECEĞİZ’



Milli Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmeye Bakan Akar’ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katıldı. STK temsilcileri TSK’ya yönelik hakarete tepki gösterirken Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, “Bir milletvekilinin silahlı kuvvetlerimiz için ‘satılmıştır’ gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

STK’LARDAN DESTEK



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan oluşan heyet, destek ziyaretinde bulundu.