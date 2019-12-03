Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7416
  • 6,3621
  • 269.939
  • 108004
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İki askerimiz şehit oldu

İki askerimiz şehit oldu

İki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, biri Barış Pınarı Harekat bölgesinde, diğeri de Pençe-3 Harekatı'nda olmak üzere iki askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından havan ile yapılan taciz atışı sonucunda ağır yaralanan askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. 

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği ifade edilen açıklamada, tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda da PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu ve yaralanan bir askerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askere de şifa dilendi.

(AA)


Kerem Bursin'den olay ayna pozu
Buzlar eridi! Ünlü çift aşk tatiline çıktı
Ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mı ediyor?
Doğum sürecini anlatan Müge Boz gözyaşlarına boğuldu!
Sadettin Saran'dan Defne Samyeli sorularına çok sert tepki!

İki Yabancı Turist, Türkiye Karşıtı Yalanlara Böyle Cevap Verdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

Tropik ada görünümlü papağan eğitim merkezi!