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  3. IKBY'de BAE'den terör örgütü PKK'ya para transferi iddiası
14 Haziran 2020 Pazar 15:57 | Son Güncelleme:

IKBY'de BAE'den terör örgütü PKK'ya para transferi iddiası

IKBY'de BAE'den terör örgütü PKK'ya para transferi iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki terör örgütü PKK'ya mali yardımda bulunduğu iddia edildi. IKBY'deki güvenlik kaynakları, gelen bilgiler üzerine BAE'den bölgedeki döviz büroları ve banka hesaplarına gelen tüm para transferlerinin gerçekleştirilebilmesi için emniyetten 'onay belgesi' alınması şartı getirildiğini söyledi.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Arab el-Cedid gazetesine konuşan IKBY'deki güvenlik kaynakları, BAE üzerinden terör örgütü PKK'ya son aylarda mali yardımlar yapıldığına dair gelen bilgiler üzerine para transferine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirdiklerini kaydetti.

Güvenlik gerekçesiyle isimleri gizli tutulan Erbil'deki güvenlik kaynakları, IKBY'nin BAE'den bölgedeki döviz büroları ve banka hesaplarına gelen tüm para transferlerinin gerçekleştirilebilmesi için emniyetten "onay belgesi" alınması şartı getirildiğini söyledi.

Yetkililer, sınırlandırma kararı alınan para transferine ilişkin yeni uygulamanın 1000 dolar ve üzerini kapsadığını, Erbil, Duhok ve Süleymaniye'deki tüm döviz ofislerinin bu durumdan haberdar edildiğini belirtti.

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