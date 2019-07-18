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  3. IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu

IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu

IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi, Erbil'de bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği ve 2 Iraklının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma açılmasına karar verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi Güvenlik ve İçişleri Komisyonu Üyesi Muhammed Said, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil'de dün yaşanan olayla ilgili kurulan komisyonun detaylı soruşturma yapacağını, ayrıca saldırının faillerinin yakalanması için emniyet güçlerince başlatılan soruşturma sürecini de takip edeceğini aktardı.

Soruşturma sonucu elde edilecek bilgilerin en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını dile getiren Said, hem meclis hem de hükümetin amacının başta diplomatlar olmak üzere halkın can güvenliğiyle bölgenin istikrarını korumak olduğunu söyledi. Erbil'de dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

(AA)

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