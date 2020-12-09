Son dakika... IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: "PKK Sincar'dan çekilmedi"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, PKK'nın Sincar'dan çekilmediğini, sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiğini açıkladı.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Barzani, Süleymaniye'deki gösterilerde de şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulundu.

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