  • $7,8268
  • 9,49
  • 467.988
  • 1352.68
  • Haberler
  • Güncel
  • Son dakika... IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: "PKK Sincar'dan çekilmedi"
09 Aralık 2020 Çarşamba 13:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: "PKK Sincar'dan çekilmedi"

Son dakika... IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: "PKK Sincar'dan çekilmedi"
AA

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, PKK'nın Sincar'dan çekilmediğini, sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiğini açıkladı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, PKK'nın Sincar'dan çekilmediğini, sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiğini açıkladı.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Barzani, Süleymaniye'deki gösterilerde de şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Bakanı Szijjarto ortak basın açıklaması düzenl

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hobi olarak başladığı şimdi yurtdışına satıyor

Asırlık tünelleri turizme kazandırılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.