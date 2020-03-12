İhtikar nedir? İhtikar ne demek? İşte anlamı

Corona virüs salgını nedeni ile yaşanan gündeme gelen ihtikar kelimesinin anlamı araştırılıyor. İhtikar kelimesinin anlamı merak edilen konular arasında yerini aldı. İhtikar ne demek? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

İHTİKAR NE DEMEK?

Vurgunculuk, etik olmayan yöntemlerle kâr elde etme eylemi için aşağılayıcı bir terimdir. İhtikar; karaborsa, haksız kazanç dinimizce men edilmiştir. Kim bu yollara tevessül ediyorsa şikayetlerin ilgili makamlara bildirilmelidir.

Çalışıp kazanan rızıklanmıştır. İhtikâr yapan ise lânetlenmiştir. (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ı Seâdet)