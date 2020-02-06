İhmaller zinciri

Sabiha Gökçen’e inerken pistten çıkan Pegasus uçağının parçalanmasıyla ilgili havacılık yetkililerinin yaptıkları açıklamalar, ‘ağır ihmaller’ ihtimalini ortaya koyuyor.

Eski Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, ‘windshear’ denilen rüzgar akımı nedeniyle kulenin uçağa iniş izni vermemesi, vermesi durumunda da pilotun pisti pas geçmesi gerektiğini söyledi. Uçağın normalden çok daha uzak bir noktada piste teker koyduğuna dikkati çeken Erdağı, pistte su yatağı oluşması nedeniyle frenleme katsayısının da düştüğünü kaydetti.

BU İZİNLE KAÇINILMAZ

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı hava trafik kontrolörü Zafer Yeşilgül de, uçağın rüzgarı önüne alması gerekirken arkasından aldığını, 15 knot’u aşmaması gereken rüzgarın hızının da olay sırasında 34 knot olduğunu kaydetti. Yeşilgül şunları söyledi: “Pilotun 06-06 pistine inişine izin verilmiş. Oysa 2-4 pistine iniş verilmesi gerekirdi. Burada ‘acaba’ diye bir boşluk yoktur. Bu rüzgarda, bu ıslak pistte, dünyanın en iyi pilotu bile olsa, bu izinle kazadan kaçınamazdı. Hiçbir pilot da limit dışı böyle bir arka rüzgarda iniş yapmazdı.”

PİSTİN 3’TE 2’SİNİ GEÇMİŞ

Airlinehaber.com sitesinin yayınladığı ve uçak tarafından iletilen Mode-S (radar izi) verilerine göre de, uçak pist başını 661 feet yükseklikten 359 km/saat hızla geçti. Teker koyduğu yer, 3 km’lik pistin başından yaklaşık 1950 metre ileride. Yani uçak, 3’te 2’sini geçtikten sonra piste teker koyuyor.

İKİ UÇAK PAS GEÇTİ KULE DE UYARDI

Kazadan 1 saat önce kayıtlara geçen kule/pilot konuşmalarında pilotların, “Yaklaşmada rüzgârda 180 derece kadar değişiklik oluyor. 1000 feet’in altında rüzgar çok değişiyor” anonsları dikkat çekti. Pistten çıkan uçağın pilotuyla kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Kule: “87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti ve pas geçti. Pist 2,4 olacak. 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Yaklaşmadaki rüzgârla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın.”

Öte yandan kazadan 3 dakika 40 saniye sonra kulenin pilotlara ulaşamadığı anonslar kayda geçti.

YANGIN RİSKİ İÇİN OTOBÜSLE ALINDILAR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hastaların otobüsle hastaneye taşındığı iddiasına şu yanıı verdi: “Ekipler, enkaz dışındaki yolcuların bir kısmını, yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın tehlikesine karşı apron araçlarıyla uçaktan uzaklaştırdı.”

İŞTE O KONUŞMA

Kule: Yaklaşmada tecrübe ettiğiniz rüzgârı paylaşabilir misiniz?

Pilot: Rüzgâr değişkendi. 500 feet’e kadar kuyruk rüzgârı vardı. Yaklaşık 600 feet’lere kadar 37 knot tail wind (kuvvetli kuyruk rüzgârı) var bilginiz olsun iniş ve kalkış ayrılması bazında bilgi vermek istedim.

Kule: Anlaşıldı efendim önceki kalkış trafiği normalden daha yavaş hareket ettiği için bu kadar sıkıştınız normalde bu şekilde planlamamıştım. Bilginiz olsun.

SOĞUKKANLI TAHLİYE

Pegasus Hava Yolları’na ait İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi yolcu uçağı önceki gün saat 18.18’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. 2’si bebek, 175 yolcu, 6 mürettebat bulunan uçak, inişte piste tutunamayarak kaydı ve 30 metreden toprak zemine düştü ve üçe bölündü. Kazadan dakikalar sonra yolcuların büyük bölümü kendi imkânlarıyla uçağı tahliye etti. Görüntülerde yolcuların panik olup, birbirlerini ezmeden büyük bir sakinlik içinde uçaktan uzaklaşmaları can kaybının artmasını önledi. Kazazede Burak Ulus’un annesi Ümran Ulus, şu bilgileri paylaştı: “Oğlum ‘Çıkmak istedim ama baktım yerde yatanlar vardı üstlerine basmamak için yarım saat bekledim’ dedi. Elmacık kemiği kırık” dedi.

PİSTE YAKLAŞINCA UÇAK YALPALADI

Kazada yaralı kurtulan yolcular o anları anlattı. Yunus Elmacı (36): “Piste yaklaştığı zaman uçak yalpaladı, piste indik uçak yine yalpalamaya başladı, ondan sonra her şey 2-3 saniyede oldu. Uçak aşağıya doğru düşmeye başladı. Ondan sonra ikiye bölündü. Kanat üstündeydim. Ben en arka kapıdan kendi imkanlarımla çıktım. Çıkmışken birkaç kişiye yardımcı olduk.” Alper Kulu: “En başından sonuna kadar bir anormallik vardı uçuşta. Çok sarsıntılı bir yolculuk geçirdik. Tekerleği yere sert koyduktan sonra ‘İstanbul’a hoş geldiniz’ anonsları yapıldı. Koltuklar ters dönmüştü. Herkes yardım istiyordu. Uçak patlayabilir anonsları duydum.” Engin Demir: “Uçak piste çok hızlı bir şekilde indi. İçeride sıkıştık. Bagaj kısmından ve yukarıdan üstümüze bir şeyler düştü. Sürünerek kendi imkanlarımla çıktım. Acil durum anonsu yapılmadı.”

KENDİSİ ÖLDÜ, EŞİNİ ‘GÖREV’ KURTARDI

180 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 3 yolcunun Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar’ın (30) Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş olan eşi Gökhan Koçar’a İstanbul’da görev çıkınca daha önceki uçakla İstanbul’a gelmek zorunda kaldığı öğrenildi. Koçar’ın cenazesi bugün Tekirdağ Malkara’da toprağa verilecek. Songül Bozkurt’un cenazesi İzmir’e gönderilirken, Alev Gençoğlu’nun cenazesi ise Kadıköy’e götürüldü. Gençoğlu’nun cenazesi, bugün Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.

BOEING’DEN HEYET GELİYOR

Kazayı araştırmak üzere ABD’nin sivil havacılık otoritesiyle Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet, uçakta imalat hatası olup olmadığını araştıracak. UEİM uzmanları ve ABD’li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

PİLOTLARA TAKSİRLE ÖLÜMDEN SORUŞTURMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıya şüpheli iki pilotun ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ifadesi alınacak. Pilotların kan örneği de alınacak. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyecek savcının talimatıyla, kule ve meydan görevlilerinin de ifadeleri alınacak.

BUNDAN SONRAKİ GÖREVİMİZ ARTIK YARALARI SARMAK

Kazaya ilişkin açıklama yaparken duygulanan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, şunları söyledi: “Acımız çok büyük. 180 misafir ve çalışanlarımızın 56 tanesi taburcu olarak evlerine gönderildi. Bundan sonraki işimiz yara sarma dönemidir. Kara kutu incelemeye alındı. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler. Uçaklarımız, 5.3 yaş ortalaması ile teknik güvenilirliği çok yüksektir. Bu tür olaylar, sadece bir nedenle değil, birçok faktörün arka arkaya bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu nedenle, kaza inceleme sürecinde, çıkacak her türlü geliştirme ve iyileştirmeleri yerine getireceğimizi peşinen taahhüt ederiz.”