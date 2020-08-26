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  3. İHA'lar yerini belirledi, jandarma harkete geçti: Teröristi annesi ikna etti
26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:32 | Son Güncelleme:

İHA'lar yerini belirledi, jandarma harkete geçti: Teröristi annesi ikna etti

İHA'lar yerini belirledi, jandarma harkete geçti: Teröristi annesi ikna etti
AA

Bitlis'te İHA'ların yerini tespit ettiği PKK'lı terörist D.A.'yı bölgeye gelen annesi ikna ederek jandarmaya teslim etti.

İnsansız Hava Araçları (İHA), Bitlis kırsalında bir teröristin yerini tespit etti. Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu teröristin kimliği belirlendi.

OĞLUNU İKNA ETTİ

Ardından teröristin ailesine ulaşan jandarma ekipleri, aileyi ikna ederek anneyi bölgeye getirdi.

Jandarmanın ayarladığı ticari araçla arazide oğluyla görüştürülen anne, terörist oğlunu ikna ederek ekiplere teslim etti.

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