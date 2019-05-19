İHA ve SİHA'lar, PKK'nın psikolojisini bozdu

Adana’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunan Kandil’in gene telsizcisi Ö.T, örgütün içinde bulunduğu duruma ilişkin bilgiler verdi: “PKK içerisinde kaçmak isteyen ve ailesine dönmek isteyen çok sayıda örgüt mensubu var. Bunun da başlıca sebebi İHA ve SİHA’ların yaşam koşullarını tamamen kısıtlamasıdır. İHA ve SİHA’lar, PKK’nın tüm psikolojisini bozdu. Artık örgüte katılım arzusu yok denecek kadar azdır.”

DRONE EĞİTİMİ VERİLDİ

Örgütün İHA ve SİHA’lara yönelik saldırı amaçlı maket uçak ve drone eğitimi verdiğini belirten Ö.T, bu eğitimi baskın ve çatışma ortamları üzerinden HPG’li örgüt mensuplarının da aldığını ifade ederek şöyle konuştu: ‘’PKK içerisinde ‘Özel Kuvvetler Birimi’, İHA ve SİHA’lara karşılık maket uçak ve drone eğitimi almaya başladı. Örgüt yükseklik konusunda İHA ve SİHA’larla baş edemeyince karakol saldırılarına yöneldi. PKK, İHA ve SİHA’lara karşı önlem amaçlı örgüt mensuplarına siyah şemsiye zimmetledi. Şemsiyenin demir kısmı asla tutulmaz. Ağaçların altından dikkatli bir şekilde hareket edilir. Ayrıca gece keşif ve sızma eylemleri için termal elbiseler bulunur.”