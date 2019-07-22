İHA destekli operasyonda 1 terörist yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de insansız hava aracı (İHA) desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin silah ve mühimmatları ile yakalandığı bildirildi.

(AA)