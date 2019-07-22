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  3. İHA destekli operasyonda 1 terörist yakalandı

İHA destekli operasyonda 1 terörist yakalandı

İHA destekli operasyonda 1 terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İHA destekli operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de insansız hava aracı (İHA) desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin silah ve mühimmatları ile yakalandığı bildirildi.

(AA)

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