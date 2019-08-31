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  3. Kız çocuğunun müstehcen fotoğraflarını paylaştılar! Emniyet Twitter şirketine resmi talep iletti

Kız çocuğunun müstehcen fotoğraflarını paylaştılar! Emniyet Twitter şirketine resmi talep iletti

Kız çocuğunun müstehcen fotoğraflarını paylaştılar! Emniyet Twitter şirketine resmi talep iletti

Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hesabın kapatılması yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Twitter şirketine resmi talep iletilerek, fotoğraflarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımda bulunan sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

(AA)

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