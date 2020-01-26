İğne deliğinden çıkardılar

Türkiye, önceki akşam saat 20.55’te Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremle sarsıldı. Kilis’ten Samsun’a, Irak’tan Suriye’ye kadar çok büyük bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya’da yıkıma neden oldu. Depremin hemen ardından askeri uçaklar anında harekete geçti, okullar, spor salonları, camiler açıldı, ısıtıldı. Sağlık Bakanlığı, KIZILAY, AFAD, AKUT, İHH, UMKE, JAK, JÖK timleriyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve çevre illerdeki tüm belediyeler ve kurumlar koordinasyon içinde hareket etti.

YARALARI SARDILAR

AFAD, 39 il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1167 arama kurtarma personeli ve 235 aracın bölgeye sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etmiştir. Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, bin 563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk etmiştir. Acil ihtiyaçlar nedeniyle Barınma, Beslenme, Enerji, Haberleşme, Hasar Tespit ve Psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç yönlendirilmiştir.”

İSTANBUL’DAN JET YARDIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 352 arama-kurtarma, 8 sağlık, 20 uzman hekim ve 30 aracı bölgeye gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nda kriz masaları oluşturuldu.

TOPYEKÜN SEFERBERLİK

Türk Milleti bir kez daha birlik ve beraberliğini gösterdi. Sosyal medyaya yardımlaşma mesajları yağdı. Elazığ ve Malatya’ya Türkiye’nin her yerinden yardım malzemesi yağdı. Trabzon ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun Belediyesi, Elazığ’da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı. Orduluların depremin ilk dakikalarından itibaren yardım yollamak için yarışması sosyal medyada gündem oldu. Paketlerin içine yazılan ‘kardeşlik mesajl’ı mektup okuyanları duygulandırdı. Büyükşehirler her türlü imkanını depremzeler için seferber etti.

İĞNE DELİĞİNDEN ÇIKARDILAR

Merkez Sürsürü Mahallesi’nde çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan ve tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde devam eden üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, deprem sırasında 6 öğrenci aynı evde bulunduklarını söyledi. Deprem sırasında yıkılmaz düşüncesiyle kirişin altına girdiklerini anlatan Şeker, sırtına kolon parçalarının düştüğünü belirtti.

ELLERİYLE KAZDILAR

Elektrikler kesilince karanlıkta kaldıklarını ifade eden Şeker, şöyle konuştu: “Neresi yıkılmış, nasıl yıkılmış, ne olmuş bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Nasıl olduysa Rabb’im nasip etti kedi deliğinden çıktık. Polisler, AFAD, özel harekâtçılar geldiler, orada kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar.”