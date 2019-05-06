İftar menüsü: Bugün iftara ne yapsam, ne pişirsem?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı büyük bir heyecanla başladı. Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay olacak. Oruç ibadetinin de gerçekleştirildiği Ramazan ayında yapılan tüm ibadetlerin birçok fazileti bulunuyor. 2019 yılı Ramazan Ayı’nın ilk iftarı bu akşam yapılacak. Birlik, beraberlik ve bereketin sağlanacağı bu ayda Ramazan berektiyle sofralar hazırlanıyor. Bu akşam iftar sofralarında hep birlikte dualar edilip oruçlar açılacak. Özellikle ev hanımları iftar menüsü araştırmaları yapıyorlar. Bugün iftara ne yapsam, ne pişirsem? sorusunun yanıtını sizler için derledik. İşte 6 Mayıs iftar menüsü sizlerle...

BUGÜN İFTARA NE YAPSAM, NE PİŞİRSEM?

İFTAR MENÜSÜ 6 MAYIS

BAŞLANGIÇ KABAK ÇORBASI



MALZEMELERİ;

4 adet orta boy kabak

Bir adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir yemek kaşığı un

Bir su bardağı soğuk süt

4 su bardağı soğuk tavuk suyu

1/2 su bardağı süzme yoğurt

1/4 demet dereotu

Bir çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

KABAK ÇORBASI TARİFİ

Kabakları yıkayın, uç kısımlarını alın ve kabuklarını soyun. Dört tarafından uzunlamasına kesin. Çekirdekli kısımları bir kenara ayırın. Kabakları, küçük parçalar halinde doğrayın. Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Dereotunu kıyın. Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Kuru soğanı hafif bir renk alana kadar soteleyin. Kabakları ekleyip soğanlarla birlikte soteleme işlemini 5 dakika kadar sürdürün. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave ettikten sonra, 2-3 dakika kavurun. Soğuk sütü katıp karıştırın. Soğuk tavuk suyu ve süzme yoğurt ilave ettiğiniz çorba karışımını, kuru soğanla birlikte sotelenmiş kabak ilavesiyle, kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Son olarak kıyılmış dereotu, taze çekilmiş tane karabiber ve tuz eklediğiniz kabak çorbasını bir taşım daha kaynattıktan sonra blender'dan geçirin.

KIYMALI PATATES DOLMASI

MALZEMELERİ

7 adet orta boy patates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir adet kuru soğan (orta boy, yemeklik doğranmış)

300 gram kıyma

Bir adet kapya biber (küçük küp doğranmış)

3 adet sivri biber (küçük küp doğranmış)

2 diş rendelenmiş sarımsak

2 adet domates (soyulmuş, küp doğranmış)

2 çay kaşığı tuz.

Sos için

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı domates salçası

Bir çay kaşığı tuz.



KIYMALI PATATES DOLMASI TARİFİ

Patatesleri soyduktan sonra içini oyun. Oyulmuş patatesleri kızgın yağda çok az kızartın. Kıyma harcını hazırlamak için; bir tavada sıvı yağ ve soğanı kavurun. Üzerine kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kavrulan kıymanın üzerine kırmızı kapya biber, yeşil biber, rendelenmiş sarımsak, soyulmuş, doğranmış domates ve tuzu ekledikten sonra 3-4 dakika daha kavurup ocaktan alın. Patateslerin içerisine kıymalı harcı ekleyin. Bir fırın tepsisine patates dolmalarını yerleştirin. Bir tavaya su, salça ve tuzu ekleyip karıştırın. Bu karışımı patates dolmalarının üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 195 derece fırında 35 dakika pişirin.

MUHALLEBİ YAPILIŞI



MALZEMELERİ

5 su bardağı süt n Bir su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası (elenmiş)

Bir paket vanilya

1/2 çay bardağı un (elenmiş)

Bir tatlı kaşığı tereyağı

Servis için

Bir adet muz-çilek veya istediğiniz bir meyve

Bir yemek kaşığı toz antepfıstığı

MUHALLEBİ YAPILIŞI

Beş su bardağı soğuk sütü tencereye aktarın. Yarım çay bardağı un, 3 yemek kaşığı buğday nişastası ve bir su bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra ocağın altını açın ve ara ara karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Kıvam alan muhallebinin altını kapatın. Henüz sıcakken içine bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ilave ederek çırpın. Ardından servis kâselerine paylaştırın ve soğutun. Antepfıstığıyla süsleyip tatlandırdığınız muhallebileri soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

İFTAR DUASI

“Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.””Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!””Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!””Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed’in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

Oruç tutmak

Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

Kur'an okumak

Namazları cemaatle kılmak

Sahur yapmak

İftar ettirmek

Kadir Gecesini aramak

Sabretmek

İhsan ve ikramda bulunmak

Tövbe etmek

Cenneti istemek

Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

Ramazan umresi yapmak

Açları doyurmak