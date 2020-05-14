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  3. İftar için yapılan uyarılara uymadılar! 5 kişi koronavirüse yakalandı

İftar için yapılan uyarılara uymadılar! 5 kişi koronavirüse yakalandı

İftar için yapılan uyarılara uymadılar! 5 kişi koronavirüse yakalandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde iftarda bir araya gelen iki ailedeki 5 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Banaz Kaymakamlığı, iftar nedeniyle bir araya gelen iki aileden toplam 5 kişide korona virüs tespit edildiğini açıkladı.

Virüs testi pozitif çıkan aile üyelerinin tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, “Bu örnek vakadan hareketle Ramazan ayında da sosyal mesafeyi koruyalım. Bu Ramazan'ı evde geçirelim. İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz torunların harçlıklarını mobil bankacılık üzerinden gönderelim. Evde kalın güvende kalın” denildi.

(İHA)


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