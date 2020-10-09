İfadesi ortaya çıktı: Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran sözler

Muğla'da 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini varil içine koyup yaktıktan sonra üzerine beton döken 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasi istemiyle hazırlanan iddianamedeki ifadesi ortaya çıktı.

HAREKET ETMEDİĞİ HALDE BOĞAZINI SIKMIŞ!

DHA'da yer alan habere göre, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve iddianamede yer alan Avcı'nın ifadesi tüyler ürpertti. Ayrılmak istediği Pınar'ın kendisini, ilişkilerini ailesi ile kızına anlatmakla tehdit ettiğini öne süren Avcı, şunları söyledi:

"Pınar ile bir gün önce WhatsApp'tan buluşmak istediğini yazdı. Ertesi gün buluşmayı kabul ettim amacım ilişkimi bitirmekti. Yanımda yüklü para vardı. O parayı verip tamamen kurtulmak istiyordum. Kötekli’den 48 ADJ 946 plakalı Ford Cuorn tarzı bir araçla gelip, AVM’nin karşısında bulunan ışıklardan Pınar’ı aldım. Saat 15.00 sıralarıydı. Karabağlar Yaylası’ndaki babamın evine gittik."

Pınar Gültekin'e ne istediğini sorduğunu aktaran katil Avcı, yayla evinde tartıştıklarını kaydetti. Sonrasında Pınar Gültekin'in çantasından bıçak çıkarıp önce kendi boğazına sonrasında ise Avcı'nın boğazına yaklaştırdığını savunan katil, Gültekin' yumruk attığını söyledi.

Yere düşüp başını vurduğunu, başından biraz kan aktığını da söyleyen Avcı, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Yerdeyken yüzüne bir yumruk daha attım. Hatırladığım kadarıyla yere düştükten sonra bir kere vurdum. Hareket etmediğini fark ettim ve boğazını 15-20 saniye kadar sıktım. Nefes alıp almadığını, tepki verip, vermediğini kontrol ettim ancak nefes almıyordu. Sonrasında ne yapacağımı bilemedim. Yerde yatar vaziyette duruyordu, 5-10 dakika bir şey yapmadan bekledim. Herkesin öğrenmesinden çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim."

"EVİN İÇİ DUMAN OLDU, ENDİŞEYE KAPILDIM"

Aklına ilk olarak ailesinin geldiğini ifadesine ekleyen katil Avcı, sonrasında aklına bahçedeki varilin geldiğini belirtti. Çöpleri yakmak için kullandıkları varili evin içerisine getirdiğini ardından Pınar'ı varilin içerisine koymak istediğini ifade etti. Gültekin'in sürekli elinden kaydığı için varile koyamadığını aktaran Avcı, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Sabit tutmak için orada bulunan ipi boğazına sardım. Bir elimle ayaklarından diğer elimle de boğazına sardığım ipten tutarak varilin içerisine koydum. Bu sırada Pınar'da herhangi bir hayat emaresi yoktu. Daha sonra varili evin içinde, üzerine odun atmak suretiyle yakmaya çalıştım. Evin içi duman doldu, varili tuvalet tarafına götürdüm. Varil evin içinde yanmayınca ve evi duman kaplayınca endişeye kapıldım."

"BENZİN ALIP BAĞ EVİNE GİTTİM"

Sonrasında Pınar'ın telefonunu yanına alıp, benzin almak için aracına bindiğini belirten Avcı, korkup geri döndüğünü söyledi. Pınar'ın telefon sinyali Akkaya'da sinyal versin diye oraya doğru yola çıktığını beyan eden katil, "Akyaka Kavşağı'na vardığımda alt geçitten yeni yapılan yerden geri döndüm. Kavşağa yaklaşık 1-2 kilometre kala Pınar'ın sim kartını telefondan çıkardım ve dişimle ısırarak kırdım, parça parça camdan attım. Muğla'ya döndüm. Eve gidip, tişörtümü ve şortumu değiştirdim. Sonrasında deterjan ile tişörtü çitiledim." dedi.

Akaryakıt istasyonundan 2 adet 1,5 litrelik pet şişede benzin ve aracına mazot aldığını aktaran Avcı, şunları söyledi:

"Tekrar yaylada bulunan eve döndüm. Evin içindeki varili bahçeye çıkardım. Varilin içerisine biraz tahta parçası attım, üzerine benzin döküp, yaktım. Benzini bir anda dökmemle alev yükseldi. Bahçede bulunan asma çardağının bir kısmı ve ağaç yaprakları yandı. Alevleri, yan komşu Melek teyze gördü ve 'Ne yaptın yangın çıkacak' dedi. 'Plastik kasalar var onları yaktım' deyince, 'Bu havada yangın çıkar yakma' dedi ve gitti. Ben de daha sonra iş yerime geldim, çalıştım. Ara ara giderek yanıp yanmadığını kontrol ettim."

"CESEDİ VARİL İLE DEREYE ATTIM"

Gece saat 23.00 gibi gittiğinde varilin içerisine su dökerek söndürdüğünü ve palet yardımı ile üç basamak aşağıda olan depo gibi bir yer bulduğunu söyleyen katil Avcı, sonrasında evine gittiğini söyledi.

Olanları kimseye bahsetmediğini ifade eden Avcı, ertesi gün saat 16.00 gibi dükkandan yemek için çıktığını, sonrasında yaylaya gittiğini kaydetti.

"Aracı yanaştırmıştım, kapılarını da kimse görmemesi için açmıştım" diyen katil Avcı, ifadesinin son kısmında şöyle konuştu:

"Balyozla, varilin ağzını küçültmek için yamulttum. Varili paletin üzerine yerleştirdim. Paleti varille birlikte kaldırarak aracın içerisine ittim. Varili aracın arka kısmına yerleştirdim ve beton döktükten sonra ağzını yumdum. Arabaya binip, Dirgeme yoluna varmadan Gülağzı tarafına ayrılan yola döndüm. 1-1.5 kilometre sonra yolun sağ tarafına yanaştım. Aracı geri geri yanaştırdım. Arkasını dereye doğru verdim. Arka kapıları açtım ve yine palet yardımı ile varili indirdim. Sonra hiçbir şey olmamış gibi eve gittim. Pınar'ın arkadaşları beni aradı birkaç gün sonra. Ben de Pınar'ı hiç görmediğimi söyledim."