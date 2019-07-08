Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7294
  • 6,4307
  • 258.835
  • 98.650
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İETT'den ikinci köprü trafiğini rahatlatmak için önlem

İETT'den ikinci köprü trafiğini rahatlatmak için önlem

İETT'den ikinci köprü trafiğini rahatlatmak için önlem

İstanbul'da Yeniköy-İstinye-Maslak istikametinde oluşan yoğun yolcu talebini karşılamak için yeni bir hat oluşturuldu.

İETT, FSM Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle Yeniköy-İstinye-Maslak istikametinde oluşan yoğun yolcu talebini karşılamak için yeni bir hat oluşturdu, mevcut hatların sefer sayısını artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İETT, FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışma sebebiyle İstanbulluların, İstinye-Çubuklu Feribotu ve Beykoz-Yeniköy motoru ile Yeniköy-İstinye-Maslak metrosuna yönelmesi üzerine tedbir aldı.

İETT, İstanbulluların feribot, motor ve metroya daha rahat ulaşabilmeleri amacıyla mevcut hatlara İstinye İskele-Yeniköy İskele-Hacıosman Metro güzergahında yeni bir hat ekledi, diğer hatların da sefer sayılarının artırılmasına karar verdi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
<p>Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı; ´´Diriliş serimiz ‘Diriliş O

Diriliş Osman Dizisinin Yayınlanacağı Kanal Belli Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Zaman yolcusunun anlattıkları gerçekleşti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama işlemi başladı