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28 Eylül 2020 Pazartesi 00:54 | Son Güncelleme:

İETT şoförleri yolculara seslendi! 'Lütfen bize yardımcı olun'

İETT şoförleri yolculara seslendi! 'Lütfen bize yardımcı olun'

Toplu taşımda şoförlerle kurallara uymayan yolcular arasında yaşanan tartışmalar bitmek bilmiyor. İETT şoförleri, bu süreçte yolculardan anlayış beklediklerini belirtti.

İETT otobüs şoförleri her gün yüzlerce yolcuyu kurallara uymaları konusunda uyarmak durumunda kalıyor. Otobüse maskesiz binenler, dolu otobüse ısrarla binmeye çalışanlar şoförlere zor anlar yaşatıyor. Yolculardan anlayış ve yardım beklediklerini söyleyen İETT şoförleri yaşadıkları bazı olayları anlattı. Şoför Mehmet Çalık, “Dışarıdan cama vuranlar, kapıyı tekmeleyenler, argo konuşanlar. Bunlar sürekli oluyor. Yolcular kendilerini bizim yerimize koysunlar ve bize yardımcı olsunlar” dedi. Şoför Alper Akgün ise, “Orta kapıdan yolcu binmeye çalışıyor. Biz onu göremiyoruz ki. Yolcu benim önümden geçerken maskesini takıyor ama içeride çıkartıyor” dedi. 

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