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  3. İletişim Başkanı Altun: Saldırının faillerinin en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz

İletişim Başkanı Altun: Saldırının faillerinin en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz

İletişim Başkanı Altun: Saldırının faillerinin en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz

İletişim Başkanı Altun, Almanya'nın Hanau kentinde Türklere yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın Hanau kentinde Türklere yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin "Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

Avrupa’da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz!"

ÇAVUŞOĞLU: "IRKÇI MOTİFLİ BİR SALDIRI OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin de resmi açıklamaları beklemek gerektiğine işaret ederek, "İlk gelen bilgilere göre, tam nihai bir şekilde kesin söylemek doğru değil ama ırkçı motifli bir saldırı olduğu söyleniyor. Nihai açıklamayı bekleyeceğiz." diye konuştu.


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