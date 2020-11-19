İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

Son dakika haberine göre, İDO'nun Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.35 ve 18.35, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12.00, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15.30 seferleri iptal oldu.

Öte yandan İDO ve Şehir Hatları vapurlarının şehir içi seferleri devam ediyor.