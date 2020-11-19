19 Kasım 2020 Perşembe 11:06 | Son Güncelleme:
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
DHA
İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
Son dakika haberine göre, İDO'nun Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.35 ve 18.35, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12.00, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15.30 seferleri iptal oldu.
Öte yandan İDO ve Şehir Hatları vapurlarının şehir içi seferleri devam ediyor.