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İDO ve BUDO'nun iptal edilen seferleri açıklandı!

İDO ve BUDO'nun iptal edilen seferleri açıklandı!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 8 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO), iptal edilen seferler şu şekilde:

“Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi.”

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO), iptal edilen seferler şu şekilde:

“Saat 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi.” 

(İHA)


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