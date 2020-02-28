Hain saldırıda yaralanan askerlerimiz helikopterle getirildi! O anlar kamerada...

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan askerlerimize Esed Rejimi tarafından hain bir saldırı gerçekleştirildi. Hava saldırısı ile 33 askerimiz şehit edildi, 32'si ise yaralandı. Rejime çok sert karşılık verildi. Yüzlerce Rejim askeri öldürüldü, havadan ve karadan bombardıman ile tanklar, füze rampaları ve her türlü hedef yok edildi. Saldırı sonrası yaralı askerlerimiz süratle Hatay'a tahliye edildi. Helikopterler ile Hatay'a getirilen Mehmetçikler kameralar tarafından görüntülendi.

DHA'da yer alan haberde İdlib'deki çatışmaların yoğunlaşması ile teyakkuzda olan Hataylılar, hain saldırıdaki şehitlerimizi ve yaralılarımızı bağrına bastı. Hatay halkı haberi alır almaz Hatay Devlet Hastanesi'ne koştu. Gecenin geç saatlerine kadar hastanenin önünden ayrılmadılar.

BAKAN AKAR YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Hastaneye gelişinde Vali Rahmi Doğan ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.