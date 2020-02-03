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  3. İdlib'deki hain saldırıya Bahçeli'den sert tepki

İdlib'deki hain saldırıya Bahçeli'den sert tepki

İdlib'deki hain saldırıya Bahçeli'den sert tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir." dedi.

Bahçeli, "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye’ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir." şeklinde konuştu.

İHA


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