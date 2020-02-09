İdlib'deki gözlem noktalarına komando ZPT sevkıyatı

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada askeri personel tarafından 20 tırdan indirilen ZPT'ler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN NET MESAJ

İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "İdlib'de yaşananları sineye çekmemiz asla mümkün değildir. Kahraman askerlerimize namlusunu doğrultan teröristlerin kökü nasıl kazındıysa vatan evlatlarını şehit eden katillerden de bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

MSB: KARŞILIK VERİLECEK

Milli Savunma Bakanlığından, "İdlib’deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Mehmetçiğin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.

(AA)