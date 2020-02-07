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  3. İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve mühimmat gönderildi.

Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 150 araç, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı bölgeye ulaştırılacağı öğrenildi.

Sınır okullarında eğitim gören öğrenciler de askeri araçların geçişi sırasında Türk bayrağı açıp "En büyük asker bizim asker" dedi.

Askerler de öğrencilere çikolata dağıtıp harçlık verdi, bazı vatandaşlar askerlere çay ve ayran ikramında bulundu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI UYARMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gün içinde yaptığı açıklamada, "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerecine sahiptir." ifadelerini kullanmıştı.

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EMİR BEKLİYORLAR

Güvenlik kaynakları, TSK'nın İdlib'de verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu, emir verilmesi durumunda gereğinin yapılacağını bildirdi.

(AA)


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