İdlib'deki ateş, çözümü vuruyor 

Osman Nuri CERİT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan’ın, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye’nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “İdlib çatışmasızlık alanındaki durumun istikrara kavuşturulması için, Rus-Türk işbirliğinin sorunları görüşüldü. Bölgeden kaynaklanan terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Soçi mutabakatının sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması kararlaştırıldı. Suriye barış sürecinin diğer yönleri ele alındı.”

Başkan salı günü Moskova’ya gidiyor

Telefon görüşmesinde Putin’in Erdoğan’ı Rusya’ya davet ettiği öğrenildi. Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 948. yılı programının hemen ardından salı günü Rusya’nın başkenti Moskova’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

