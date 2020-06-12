12 Haziran 2020 Cuma 21:01 | Son Güncelleme:
İdlib'de yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika Haberleri.. MSB: İdlib bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur.
MSB: İdlib bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur.
(DHA)>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız