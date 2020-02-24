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Gaziantep şehidini uğurladı

Gaziantep şehidini uğurladı

İdlib’de şehit olan Mecit Demir, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Şehidin kardeşleri “Başımız dik olacak” diyerek gözyaşı döktü.

Suriye’nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir’in (25)  cenazesi, memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle toprağa verildi. Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir’in için Bahaettin Nakıboğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehidin fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken kardeşleri, “Seninle gurur duyuyoruz. Başımız dik olacak” diyerek tabuta sarıldı. Şehidin tabutunun başına gelen yakınları ve yeğenleri de asker selamı verdi. 

11 KARDEŞİ VARDI 

Gaziantep İl Müftüsü Yardımcısı Mecit Demir’in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Demir’in cenazesi, cenaze aracına taşındı. Şehit Mecit Demir’in 11 kardeş ve bekâr olduğu öğrenildi.  


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