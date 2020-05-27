27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:38 | Son Güncelleme:
İdlib'de hain saldırı! TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama
Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi..