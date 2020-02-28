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  3. İdlib'deki hain saldırıdan sonra Rusya'dan ilk açıklama

İdlib'deki hain saldırıdan sonra Rusya'dan ilk açıklama

İdlib'deki hain saldırıdan sonra Rusya'dan ilk açıklama

İdlib'de 33 askerimizin şehit edilmesiyle ilgili Rusya'dan yapılan ilk açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. TSK'ya hava saldırısı yapmadık. Rejime ateşkes baskısı yaptık." denildi.

İdlib'de Rusya destekli Esed rejimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik hava saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Reuters'in aktardığına göre, Rusya'dan yapılan açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. TSK'ya hava saldırısı yapmadık. Rejime ateşkes baskısı yaptık." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...


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