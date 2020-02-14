TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat! Yeni görüntüler geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentine dev bir sevkiyat gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde sınırdan geçirilen, aralarında obüs ve tankların da olduğu 100'den fazla araçlık konvoy İdlib'e ulaştı.

DHA'nın haberine göre, Esed rejiminin, destekçileri ile ele geçirmek için karadan ve havadan ateş altına aldığı ve 2 milyona yakın kişinin saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı İdlib'de garantör ülke olarak asker bulunduran Türkiye, sahip olduğu üs bölgelerine tahkimatını sürdürüyor.

Son zamanlarda Türk askerlerinin hedef alındığı saldırıların ardından rejime misliyle karşılık veren TSK, sabah saatlerinde İdlib'e askeri personel ve araç takviyesi yaptı.

Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri yapılan tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı iş makinelerinin de olduğu 100'den fazla araçlık konvoy İdlib'e ulaştı.

Konvoy daha sonra Eriha yönüne ilerledi. Konvoydaki askeri personel ve araçların, İdlib'de bulunan gözlem noktaları ile yeni oluşturulan kontrol noktalarında konuşlanacağı belirtildi.

Öte yandan TSK konvoyunun geçişi sırasında bazı Suriyeli sivillerin Türk askerlerine el sallayarak sevgi gösterisinde bulunduğu gözlendi.