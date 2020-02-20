İdlib nerede, nereye bağlı? İdlib operasyonu başladı mı? Son dakika İdlib haberleri

İdlib nerede, nereye bağlı? merak edilmeye başlandı. Suriye Milli Ordusu İdlib'in güneyinde operasyon başlattı. Esed rejimi güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için karadan ilerleyen muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Köyde rejim güçleri ile şiddetli çatışmalar sürüyor.

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Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in güneyinde ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Muhalifler, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

Köyde, ılımlı askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

İDLİB NEREDE?

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.