İdlib nerede? İdlib haritada nerede bulunuyor?

İdlib haritası arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. “İdlib nerede?” sorusunun cevabını merak eden binlerce kişi devam eden operasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İdibde Türk Silahlı Kuvvetleri askerilerimiz ile rejim unsurları arasında yaşanan çatışmada 1.709 Esed rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Bölgede rejim unsurlarına düzenlenen saldırılar devam ediyor. İşte İdlib haritası…

İDLİB NEREDE?

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib şehri, İdlib adlı yönetim bölgesinin merkezi konumundadır. Suriye'nin en büyük şehirlerinden olan Halep'e 60 kilometr uzaklıkta yer alan İdlib, Hatay ilinin de toprak komşusudur.

Oldukça eski bir yerleşim yeri olan İdlib şehrinde ve şehrin yakın çevresinde pek çok eski şehir kalıntıları bulunmaktadır. Bir zamanlarda bölgenin en önemli merkezlerinden olan Ebla antik kenti, eski şehirlere örnektir.

İdlib şehrinin ekonomisi tarıma dayanmaktadır ve şehir Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle şehirde üretilen zeytin, Suriye'nin zeytin ihtiyacının bir bölümünü karşılamaktadır. Aynı zamanda İdlib şehri; zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Şehirde üretilen diğer ürünler arasında badem, susam, incir, üzüm ve domates yer almaktadır.

STRATEJİK ÖNEMİ

Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın "kördüğümü" olarak adlandırılan İdlib konumu itibariyle birçok açıdan önem teşkil ediyor.

Kentten geçen M5 otoyolu, Türkiye, Suriye ve Ürdün'ü birbirine bağlıyor. Suriye içinde ise Akdeniz'e çıkış kapısı niteliğindeki İdlib, Lazkiye, Hama ve Halep illerine komşu.

Rusya'ya ait Hmeymim Üssü'nün de bulunduğu Esed rejiminin "kalbi/kalesi" Lazkiye'ye komşu olması, İdlib'in stratejik değerini artırıyor.

Suriye'nin en büyük insani yardım giriş kapısı konumunda da olan İdlib'deki Babülhava Sınır Kapısı'ndan ayda ortalama bin 500 civarı insani yardım tırı geçiyor. Bunun yanı sıra Babülhava'dan ayda 4 bin 500 tır civarı da ticari mal girişi oluyor.