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20 Eylül 2020 Pazar 15:48 | Son Güncelleme:

İdlib kenti güneyi, Rus savaş uçakları tarafından bombalanıyor

İdlib kenti güneyi, Rus savaş uçakları tarafından bombalanıyor
DHA

Suriye'nin İdlib kenti güneyi, saat 11.00 itibarıyla Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Rusya'ya ait savaş uçaklarıyla vurulmaya başlandı.

İdlib kenti güneyi, bugün saat 11.00 itibarıyla Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Rusya'ya ait savaş uçaklarıyla vurulmaya başlandı.

DHA'da yer alan habere göre, hava saldırısı nedeniyle bölgede meydana gelen patlamalar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuluyor.

Yerleşim alanları ve çevresine yapılan saldırılarda uçakların yaklaşık 20 sorti yaptığı bildirildi.

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