'İdlib için herkes taşın altına elini koymalı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD’ın düzenlediği ‘İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Kampanyayla ilgili çağrıda bulunan Bakan Soylu, “Bu kampanya, sınırımızın hemen dışında ölümden kaçan insanlar içindir. Kurtuluş Savaşı’nda bize gelen yardımların hatırına, komşuluk hatırına ve göç üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara inat bir şekilde herkesi bu yardım kampanyasına katılmaya davet ediyoruz” dedi.

YÜZDE 76’SI KADIN

İdlib’de iç savaş öncesinde 1,5 milyon insan yaşadığını, savaş süresince de yoğun bir göç aldığını ve bugünkü nüfusunun 3.7 milyon olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu: “Son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar neticesinde, 1 Aralık 2019’dan itibaren bugüne kadar 312 bin kişi, sınırımıza yakın yerlere doğru göç etmiştir. Göç edenlerin yüzde 76’sı kadın ve çocuktur. Bu bir taşınma değil, yanlarına alabildikleriyle bir kaçıştır. Sınırımızın dışında 9 kamp alanına geliyorlar. AFAD Başkanlığımız, Kızılayımız, Diyanetimiz ve buradaki tüm yardım kuruluşları her birisi elinden geleni ortaya koyuyor. Gıda ve hijyen kolisi, battaniyeler, günlük yemek ve çadır ihtiyaçlarının tamamı şu ana kadar 217 bin 320 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.”

BU KAMPANYA İNSANLAR ÖLMESİN DİYE

AFAD için ‘İdlip’ yazıp 1866’ya, Kızılay için ‘Hilal’ yazıp 2868’e, Türkiye Diyanet Vakfı için ‘Yardım’ yazıp 5601’e, HÜDAYİ Vakfı için ‘Suriye’ yazıp 4832’ye, BEŞİR Derneği için ‘Acil’ yazıp 4032’ye, Deniz Feneri Derneği için ‘Bağış’ yazıp 6560’a, Hayrat Vakfı için ‘Acil’ yazıp 3674’e, İHH için ‘Suriye’ yazıp 4072’ye yardım yapılabilir.”