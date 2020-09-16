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16 Eylül 2020 Çarşamba 14:53 | Son Güncelleme:

İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki TSK'nın gözlem noktasına saldırı girişimi

İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki TSK'nın gözlem noktasına saldırı girişimi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına Esed rejimi tarafından sivil görünümlü bazı grupların yaklaşıldığı ve 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunulduğu duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı grupların yaklaşıldığı belirtildi.

 7 numaralı gözlem noktasına saldırıldığını belirten Bakanlık,  alınan tedbirler sonrasında grupların dağıtıldığını açıkladı.

<div><a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>Editör: Duygu Gecü Yüzseven</a></div><p><span><a h

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