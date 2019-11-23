İddialar CHP'nin iç meselesi çıktı! Turan, Beştepe'ye giden CHP'li ismi açıkladı

Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir isimle Beştepe'de görüştüğü iddiasını ortaya atmıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu ise katıldığı televizyon programında, Beştepe'ye giden CHP’liyi bildiğini ifade etmişti. Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nun seslenerek "Kişi açıklanmazsa bu CHP kurultayına yönelik bir oyun demektir" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HODRİ MEYDAN

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına karşılık, "Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan... Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" diye konuştu.

KURTULMUŞ, CHP'NİN İÇ ÇEKİŞMELERİNE İŞARET ETTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, iddialarla ilgili olarak, "Dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bu maalesef öyle görünüyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç çekişmelerinin bir aracı olarak Cumhurbaşkanımızın ismini kullanmaya çalışmak isteğidir. Öyle anlaşılıyor" dedi.

RAHMİ TURAN O İSMİ AÇIKLADI

İddiaların sahibi Rahmi Turan, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP'li ismi açıkladı. Turan, o ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etti.