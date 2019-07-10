İDDEF 33 ülkede muhtaçları kurbanla sevindirecek

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) yurt dışı kurban organizasyonunu ''Paylaş Kurbanını Kardeşinle'' sloganıyla 4 kıtadaki 33 ülke 253 bölgede gerçekleştirerek mazlum ve yoksul kimselerin bayram sevincini yaşamasını sağlayacak.

İDDEF'ten yapılan açıklamada; 2019 yılı yurt dışı kurban programında küçükbaş kurban bedelinin 600 lira, büyükbaş hisse bedelinin ise 500 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

HİÇBİR ARACI KURUMLA ÇALIŞILMIYOR

İDDEF, 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi yapılacak ülkelere yaklaşık üç ay öncesinden giderek kurbanların satın alma işlemlerini yapıyor. Kurbanlık vasıflarını taşıyan kurbanlıklar, bölgeye giden İDDEF yetkilileri ve medreselerde görevli hocaların titiz çalışmasıyla işaretlenerek ekstra bir harcama yapılmamak suretiyle açık besiye uygun şartlara alınıyor.

İDDEF, bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları hiçbir aracı kurum olmadan kesim ve dağıtım işlemleriyle ilk elden yoksullara ulaştıracak.

BAĞIŞÇILAR KURBANIN NEREDE KESİLDİĞİNİ ÖĞRENEBİLECEK

Kurbanlar, bayramın ilk günü başlanmak üzere İslami usul ve kaidelere göre kesilerek, SMS yoluyla bağışçılara bilgi verilecek. Bağışçılar, kurban kesim işlemlerinin ardından www.iddef.org web sitesi üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebilecek.

Geçen yılki kurban kesim ve dağıtım çalışmalarında ülkedeki 600 görevli ile birlikte kendi ekip ve gönüllüleriyle birlikte bulunan İDDEF, 33 ülke 106 bölgede 45 bin hisse kurban keserek 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmıştı.

KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILACAK?

Kurban bağışları ''www.iddef.org'' internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da federasyonun 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

(AA)